Игры в Пекине больше будут напоминать концлагерь. Китайцы планируют переплюнуть даже японцев

Организаторы опубликовали первый свод правил

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Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года / Фото - Getty Images

Летом этого года казалось, что пик ограничений на Олимпийских играх мир пройдет в Токио, а дальше будет легче. Мир постепенно открывался, вакцинация набирала обороты, болельщики возвращались на трибуны. Но, кажется, Пекин-2022 еще переплюнет дотошных и все просчитывающих наперед японцев. На родине коронавируса готовы ввести еще больше ограничений, несмотря на прогресс в борьбе с пандемией.

На этой неделе Оргкомитет Пекина-2022 опубликовал свод правил, которые будут регламентировать жизнь участником Игр-2022. Краеугольный камень плейбука – замкнутая система управления. То есть, передвижения участников Олимпиады будут очень строго регламентированными. Перемещаться можно будет исключительно между объектами Игр, начиная с приезда и до отъезда. Система охватит все сферы жизни спортсменов и тренеров в этот период, начиная с соревнований, заканчивая питанием.

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Учитывая то, что соревнования будут проходить не в одном месте, зоны с замкнутой системой будут организованы в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Планируется создать специальную транспортную систему Игр.

И здесь уже все строже, чем было в Токио. В Японии участники могли свободно перемещаться по городу после прохождения двухнедельного карантина. В Пекине пребывание в «пузыре» будет обязательным все время.

Сам обязательный карантин в Пекине никуда не денется. Спортсмены, которые не будут вакцинированы, обязательно должны пройти 21-дневынй карантин после прибытия. К вакцинированным таких требований не будет, но вторую дозы вакцины они должны получить не менее чем за 14 суток до отъезда.

По сути, китайцы не оставляют выбора. Если 21 день просто сидеть в номере и не тренироваться прямо перед соревнованиями, зачем туда вообще ехать, если спортивного провала при таких раскладах точно не избежать? Поэтому такие правила ясно дают понять – чтобы рассчитывать на успех, ехать нужно только вакцинированным.

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Если же у кого-то из участников будет диагностирован коронавирус, а его течение будет безсимптомным, то их изоляция будет проходить не в гостинице, как было в Токио, а в специальных местах, больше напоминающих тюрьмы. Там будут все атрибуты: принудительное нахождение, видеонаблюдение, специальные часы для посещения «заключенных». Правда, обещают дать бесплатный wi-fi, а также предоставить психологическую помощь тем, кто действительно от пребывания в таком месте будет в ней нуждаться. Тестирование участников Игр будет проводиться каждый день, так что нет сомнений, что эти «специальные» места пустовать не будут.

Также в Пекине планируют очень серьезно отнестись к требованиям соблюдения социальной дистанции. Согласно правилам, никому из участников нельзя приближаться друг к другу ближе, чем на два метра, и никому нельзя ни к кому прикасаться. Исключение будет только для паралимпийцев, которым нужна помощь других людей для передвижения. То есть, теперь никаких обнимашек, рукопожатий и совместных фото после соревнований – за все будут наказывать. В свете скандала с Ярославой Магучих, возможно это и к лучшему. Также не придется придумывать никаких картонных кроватей, чтобы не допустить секса между спортсменами.

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В любом случае, в Олимпийские игры в Пекине, согласно первым впечатлениям от правил, больше будут напоминать соревнования в концлагере, где шаг влево – шаг вправо – расстрел. Однако это еще не окончательная версия плейбука – следующая будет опубликована в декабре. К тому времени, возможно, что-то поменяется в мире, а возможно под давлением МОК что-то послабят и сами организаторы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.