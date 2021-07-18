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Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся

Однако варианты все же можно найти
Olympics Токио-2020
14:13
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся Тема дня
Те самые картонные кровати / Фото - explica.co

Коронавирус и Олимпиада – главная спортивная тема последних дней. В Олимпийской деревне уже зафиксированы первые случаи заражения COVID-19, за последние сутки – уже и среди спортсменов.

Вопрос безопасности на протяжении всех Игр будет стоять на первом месте, и было бы хорошо, если бы он не затмил спортивную составляющую. А это уже зависит от самих спортсменов: и от того, как они будут придерживаться правил карантина, и от того, насколько яркие выступления они смогут показать.

В этом году, чтобы не способствовать распространению коронавируса, организаторы запретили спортсменам заниматься сексом во время Олимпиады, хотя и не отказались от традиции и раздали им 160 тысяч презервативов, которые рекомендуют использовать уже после завершения Игр и возвращения на родину.

Участница двух Олимпийских игр немка Сусен Тидтке восприняла этот запрет скептически и заявила, что никто его придерживаться не будет. Но у организаторов нашелся контраргумент.

В комнатах спортсменов они решили установить «антисекс-кровати», сделанные из картона. Они способны выдержать вес до 200 кг, но при этом ломаются от резких движений. В официальном сообщении МОК, который передает издание Explica, сказано, что кровати были разработаны с целью «избежать ненужных форм физического контакта».

«Кровати могут выдержать до 200 кг. Дерево и картон сломаются, если на них прыгнуть, они с трудом выдерживают вес двух человек, не говоря уже о веселом празднике».

Чтобы обеспечить всех спортсменов и членов делегаций, организаторы изготовили около 18 тысяч таких спальных мест. Название «антисекс-кровати» – плод творчества самих спортсменов, которые несколько дней назад заехали в Олимпийскую деревню и увидели это изобретение.

Правда, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров американец Пол Челимо уже пошутил, что такие кровати не помешают поместиться на них нескольким людям с не самыми выдающимися антропометрическими данными.

«Кровати в олимпийской деревне в Токио сделаны из картона, чтобы избежать близости между спортсменами. Кровати смогут выдержать вес лишь одного человека, чтобы избежать ситуаций, выходящих за рамки спорта.

Не вижу в этом проблем для бегунов на длинные дистанции, даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», – написал он в своем Twitter.

Еще один американец Рай Бенджамин, который будет выступать в беге на 400-метровке с барьерами, задался логичным вопросом, что будет, если пролить на эти кровати жидкость.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?» – написал он в Twitter.

После завершения Олимпийских игр все кровати будут отправлены на переработку. Здесь японцы не изменили самим себе и проявили традиционную для себя экономию. Но сработает ли основная идея – покажет только время, но мотивации обойти запрет у спортсменов теперь точно прибавилось.

Олимпийские игры должны пройти в Японии с 23 июля по 8 августа.

Александр Черненко
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Теги

Токио-2020 коронавирус

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