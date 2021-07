Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся

Те самые картонные кровати / Фото - explica.co

Коронавирус и Олимпиада – главная спортивная тема последних дней. В Олимпийской деревне уже зафиксированы первые случаи заражения COVID-19, за последние сутки – уже и среди спортсменов.

Вопрос безопасности на протяжении всех Игр будет стоять на первом месте, и было бы хорошо, если бы он не затмил спортивную составляющую. А это уже зависит от самих спортсменов: и от того, как они будут придерживаться правил карантина, и от того, насколько яркие выступления они смогут показать.

В этом году, чтобы не способствовать распространению коронавируса, организаторы запретили спортсменам заниматься сексом во время Олимпиады, хотя и не отказались от традиции и раздали им 160 тысяч презервативов, которые рекомендуют использовать уже после завершения Игр и возвращения на родину.

Участница двух Олимпийских игр немка Сусен Тидтке восприняла этот запрет скептически и заявила, что никто его придерживаться не будет. Но у организаторов нашелся контраргумент.

В комнатах спортсменов они решили установить «антисекс-кровати», сделанные из картона. Они способны выдержать вес до 200 кг, но при этом ломаются от резких движений. В официальном сообщении МОК, который передает издание Explica, сказано, что кровати были разработаны с целью «избежать ненужных форм физического контакта».

Чтобы обеспечить всех спортсменов и членов делегаций, организаторы изготовили около 18 тысяч таких спальных мест. Название «антисекс-кровати» – плод творчества самих спортсменов, которые несколько дней назад заехали в Олимпийскую деревню и увидели это изобретение.

Правда, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров американец Пол Челимо уже пошутил, что такие кровати не помешают поместиться на них нескольким людям с не самыми выдающимися антропометрическими данными.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do pic.twitter.com/J45wlxgtSo