Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Коронавирус и Олимпиада – главная спортивная тема последних дней. В Олимпийской деревне уже зафиксированы первые случаи заражения COVID-19, за последние сутки – уже и среди спортсменов.
Вопрос безопасности на протяжении всех Игр будет стоять на первом месте, и было бы хорошо, если бы он не затмил спортивную составляющую. А это уже зависит от самих спортсменов: и от того, как они будут придерживаться правил карантина, и от того, насколько яркие выступления они смогут показать.
В этом году, чтобы не способствовать распространению коронавируса, организаторы запретили спортсменам заниматься сексом во время Олимпиады, хотя и не отказались от традиции и раздали им 160 тысяч презервативов, которые рекомендуют использовать уже после завершения Игр и возвращения на родину.
The #Tokyo2020 Olympic Village is getting ready!#StrongerTogether | @tokyo2020 pic.twitter.com/wH7v7rWQ89— Olympics (@Olympics) July 16, 2021
Участница двух Олимпийских игр немка Сусен Тидтке восприняла этот запрет скептически и заявила, что никто его придерживаться не будет. Но у организаторов нашелся контраргумент.
В комнатах спортсменов они решили установить «антисекс-кровати», сделанные из картона. Они способны выдержать вес до 200 кг, но при этом ломаются от резких движений. В официальном сообщении МОК, который передает издание Explica, сказано, что кровати были разработаны с целью «избежать ненужных форм физического контакта».
«Кровати могут выдержать до 200 кг. Дерево и картон сломаются, если на них прыгнуть, они с трудом выдерживают вес двух человек, не говоря уже о веселом празднике».
La villa de los #JuegosOlimpicos tendrá camas #AntiSexo Son reciclables (hechas de cartón), para evitar que los atletas tengan relaciones sexuales durante la competencia. Así que cama en el suelo, atleta descubierto #Tokio2021 pic.twitter.com/ttUwdu4Nq3— Manuel Rodríguez (@mrodoficial) July 15, 2021
Чтобы обеспечить всех спортсменов и членов делегаций, организаторы изготовили около 18 тысяч таких спальных мест. Название «антисекс-кровати» – плод творчества самих спортсменов, которые несколько дней назад заехали в Олимпийскую деревню и увидели это изобретение.
Правда, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в беге на 5000 метров американец Пол Челимо уже пошутил, что такие кровати не помешают поместиться на них нескольким людям с не самыми выдающимися антропометрическими данными.
«Кровати в олимпийской деревне в Токио сделаны из картона, чтобы избежать близости между спортсменами. Кровати смогут выдержать вес лишь одного человека, чтобы избежать ситуаций, выходящих за рамки спорта.
Не вижу в этом проблем для бегунов на длинные дистанции, даже четыре таких спортсмена смогут залезть на эту кровать», – написал он в своем Twitter.
Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes— Paul Chelimo (@Paulchelimo) July 17, 2021
Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.
I see no problem for distance runners,even 4 of us can do pic.twitter.com/J45wlxgtSo
Еще один американец Рай Бенджамин, который будет выступать в беге на 400-метровке с барьерами, задался логичным вопросом, что будет, если пролить на эти кровати жидкость.
«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?» – написал он в Twitter.
So if I spill water on my bed in Tokyo, will it be compromised!?— Rai Benjamin (@_Kingben_) July 17, 2021
После завершения Олимпийских игр все кровати будут отправлены на переработку. Здесь японцы не изменили самим себе и проявили традиционную для себя экономию. Но сработает ли основная идея – покажет только время, но мотивации обойти запрет у спортсменов теперь точно прибавилось.
Олимпийские игры должны пройти в Японии с 23 июля по 8 августа.
Комментарии 0