Швентек: «Моя следующая цель – Олимпиада»
Исполком МОК предложил страну для проведения Олимпиады-2032
Окончательное решение будет принято в Токио
22:24
фото - The42
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил провести летний Олимпийские игры 2032 года в австралийском Брисбене.
Город сможет использовать 84% уже построенных спортивных сооружений. Заявка Брисбена имеет сильную поддержку в Австралии - от правительства, населения и частного сектора.
Окончательное решение о месте проведения ОИ-2032 будет принято 21 июля голосованием на сессии МОК в Токио.
В Японии уже половина жителей не возражают проведению Игр в 2020 году.
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