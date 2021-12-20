Известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022
Источник: Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх-2022
За Океаном участились случаи заражения коронавирусом
09:39
НХЛ / Фото - .japantimes.co.jpХоккеисты, которые играют в НХЛ, не сыграют Олимпийских играх-2022, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Об этом сообщается в Twitter Spittin' Chiclets.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни.
Отметим, что ныне участились случаи заражения коронавирусом в НХЛ.
В Лиге заявляли, что НХЛ имеет право запрета хоккеистам ехать на Игры-2022. Поводом может служить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, возникновение угрозы здоровью или безопасности игроков или любая другая причина, которая может потребовать радикального решения.
В случае отсутствия игроков Лиги в Пекине будет использован второй вариант календаря сезона-2021/22.
Ранее IIHF разрешила национальным сборным обнародовать составы команд на Олимпийские игры-2022 в январе.
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