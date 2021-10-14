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IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
Финальные заявки команд будут обнародованы в январе следующего года
18:59
Хоккей / Фото - yardbarkerIIHF (Международная федерация хоккея) разрешила национальным сборным обнародовать составы команд на Олимпийские игры-2022 в январе следующего года.
«Публикаций составов команд больше не планируется. Будут только финальные списки в январе».
Ранее было объявлено, что расширенные списки должны быть предоставлены до 15 октября.
Напомним, НХЛ все еще может отказаться от участия в случае, если ситуация с распространением COVID-19 осложнится.
Чтобы сыграть в Пекине хоккеистам НХЛ также придется вакцинироваться. Олимпиада-2022 пройдет с 4-го по 20 февраля. Уже известны все участники хоккейного турнира.
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