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Италия – пицца, Норвегия – лосось, Украина - ? Южнокорейский транслятор необычно представил сборные на ОИ-2020
В Токио прошла официальная церемония открытия
23 июля 20:20
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фото - Getty Images
В Токио, Япония, состоялась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.
Во время показа события южнокорейским транслятором MBC страны были представлены в соответствии с разными знаковыми вещами, с которыми они ассоциируются. Во время выхода сборной Украины южнокорейцам напомнили об аварии на Чернобыле в 1986 году.
South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021
Italy: pizza
Norway: salmon
Haiti: upheaval
Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld
Украинцы запомнились еще одним инцидентом на церемонии открытия, который случился со знаменосцем.
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