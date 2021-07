Италия – пицца, Норвегия – лосось, Украина - ? Южнокорейский транслятор необычно представил сборные на ОИ-2020

фото - Getty Images

В Токио, Япония, состоялась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020.

Во время показа события южнокорейским транслятором MBC страны были представлены в соответствии с разными знаковыми вещами, с которыми они ассоциируются. Во время выхода сборной Украины южнокорейцам напомнили об аварии на Чернобыле в 1986 году.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld