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США объявили дипломатический бойкот Играм-2022. Насколько это серьезно?

В очередной раз Олимпиада становится площадкой для политической борьбы
Olympics Пекин-2022
12:31
США объявили дипломатический бойкот Играм-2022. Насколько это серьезно? Мнение
Фото - Getty Images

Опровержение фразы «спорт вне политики» в последнее время чаще всего можно услышать по отношению к российско-украинскому конфликту, однако политизация спорта – тема вообще вечная и длиться, наверное, с момента зарождения и Олимпийских игр, а затем и профессионального спорта.

На уровне сверхдержав спорт превратился в оружие в прошлом веке. В первой половине 80-х годов Международный олимпийский комитет пережил два бойкота Игр со стороны стран капиталистического и социалистического лагерей (с небольшими исключениями) – сначала в Москве в 1980 году, а затем в Лос-Анджелесе в 1984-м. До этого был опыт проведения Олимпиады в нацистком Берлине в 1936-м – тогда тоже не обошлось без бойкотов, но более точечных, на уровне отдельных стран. Безусловно, все эти случаи стали ценным опытом для МОК – в последние десятилетия организация тщательно пытается сглаживать все шероховатости между странами, по крайней мере, в спортивной плоскости. Однако проведение Олимпиады в Китае – это серьезная ошибка. И функционеры МОК сейчас это понимают. Ошибка, которая случилась из-за игнорирования опыта и 1936 года, и 1980-го.

Накануне США официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине, ссылаясь на геноцид мусульманского населения в Синьцзине. Это решение готовилось достаточно давно и активно обсуждалось за океаном, поэтому большого удивления не вызвало.

«Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но при этом Псаки отметила, что руководство США «не может наказать своих спортсменов», которые долгое время готовились к участию на этих соревнованиях, поэтому на них бойкот не распространяется, более того, они будут «пользоваться полной поддержкой своего правительства».

К бойкоту уже присоединилась Новая Зеландия (правда, у нее причины связаны с коронавирусом), а также ожидается солидарная позиция со стороны Австралии, Великобритании и Норвегии. Китай уже давно обещает предпринимать контрмеры. Олимпиада вновь становится не консолидатором, а событием, которое дает повод использовать ее для политического давления и выражения обоюдных претензий.

Однако МОК в этом виноват сам. И если ситуация с Тибетом в преддверии Игр-2008 в том же Пекине не взорвала недовольство стран из демократического лагеря, то уже сейчас США не намерены закрывать глаза на то, что такой крупный международный форум пройдет в стране, где до сих пор присутствуют концентрационные лагеря. Но сам МОК продолжает транслировать свою нейтральность в этом вопросе, что, наверное, в этой ситуации, раз уж она случилась, является самым логичным решением.

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признает это право, будучи политически нейтральным.

В то же время, заявление (правительства США) делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это», – сказано в заявлении.

Фото - Getty Images
Фото - Getty Images

Хотя, с другой стороны, дипломатический бойкот – это минимум, что можно было сделать в этой ситуации. Достаточно только вспомнить, что США и другие страны также бойкотировали на высшем уровне и Олимпийские игры-2014 в Сочи, но это давление не дало никакого результата. Украина знает это как никто другой.

Поэтому логично, что наиболее радикальные американские политики считают, что раз уж пользоваться Олимпиадой как инструментом давления на Китай, то полноценно и до конца, а не только символически – а это означает бойкот всей делегации. Однако олимпийский комитет США категорически отбросил такой вариант. Более того, опыт первой половины 80-х годов подсказывает, что и такой метод не очень эффективен – тогда никто ничего политически не добился, а спортсмены пострадали.

Понятно, что дипломатический бойкот США и на этот раз не повлияет никаким образом ни на проведение Олимпийских игр, ни на политику Китая в Синьцзине. В борьбе сверхдержав такие методы являются слишком мелкими и способными лишь дополнительно привлечь внимание к конкретной проблеме – в этом и цель Белого дома.

Но в то же время, это сигнал не только Китаю, но и МОК. Бойкот Олимпийских игр со стороны стран демократического лагеря является очень серьезным замечанием организации, которая работает над продвижением мира, что отдавать соревнования такого уровня странам с тоталитарными и авторитарными режимами, ущемляющими права своих граждан, – это наоборот путь к расколу. Пока эти замечания не подрывают спортивную составляющую Игр, но для МОК – это очередной серьезный повод задуматься.

Александр Черненко
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