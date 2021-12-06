Кинорежиссера пытали в Китае. Он требует отменить Олимпийские игры в коммунистическом Пекине

Тибетец провел за решеткой шесть лет

Интервью

Дондруб Вангчен / Фото - lemonde.fr

«Отмена зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине – это единственное решение, которое может принять Исполнительный совет Международного олимпийского комитета».

Так начал свое заявление, опубликованное на InsideTheGames известный тибетский кинорежисер Дондруб Вангчен. И у него есть веские причины этого требовать:

«Я обычный тибетец, на чью жизнь жестоко повлияло одно из прошлых безрассудных решений МОК. Сейчас продолжаются споры вокруг ситуации Пэн Шуай, которая в очередной раз показывает – вот что произойдет с теми, кто желает высказать свое мнение касательно власти Китая.

Пришло время МОК понять свою ответственность и занять четкую позицию против репрессий Китая в отношении прав человека. Они не должны дать истории повториться.

Перед Олимпийскими играми-2008 Китай пообещал МОК, что они гарантируют свободу СМИ и улучшения ситуации с правами человека. Тогда я поверил, что Международный олимпийский комитет будет настаивать на своем, и Китай выполнит обещания.

Вместе с друзьями я начал снимать документальный фильм под названием «Оставляя страх позади», где хотел показать реальное отношение жителей Тибета к Олимпийским играм-2008.

За этот 25-минутный фильм я исчез, подвергся пыткам и был приговорен властями Китая к шести годам тюремного заключения.

Для многих Олимпийские игры – это зрелище, в котором сражаются тысячи спортсменов. Но для меня они связаны со страданиями и ситуацией жизни и смерти для моего народа, который живет на оккупированной земле.

Как бы Китай ни пытался заставить меня замолчать, я рискнул и сбежал, сейчас скрываюсь в США.

Сейчас, спустя более десяти лет, ситуация внутри Тибета и во всех регионах, где управляет Коммунистическая партия Китая, стала только хуже. Китай не заслуживает такой чести, как проведение Олимпийских игр.

В ноябре 2021 года я отправился в турне по Европе, посещаю 15 стран, встречаюсь с Национальными олимпийскими комитетами и настаиваю на основном требовании: не подвергать спортсменов жестокому и опасному окружению в Китае, где все контролирует преступный режим, систематически нарушающий права человека.

В связи со сложившимися обстоятельствами я приветствую решение WTA приостановить проведение теннисных турниров в Китае для обеспечения безопасности своих спортсменов. Я настоятельно призываю МОК занять аналогичную позицию по этому вопросу.

Я искренне уверен в том, что настоящее лидерство, которое продемонстрировало руководство WTA, способно предотвратить повторение подобных историй и изменить безрассудное китайские правительство.

Сейчас мы являемся свидетелями реальной угрозы дипломатического бойкота. Такие звездные спортсмены, как, не боятся выразить свое несогласие и рассказать о ситуации с правами человека в Китае (игрок «Бостона» раскритиковал возвращение Джереми Лина в китайский клуб).

Я призываю МОК скорректировать свои действия и поддержку репрессивного китайского правительства, принять правильное решение, чтобы не подвергнуться позору в глазах общественности и политиков.

Совершенно очевидно, что люди, которые находятся под репрессивным коммунистическим режимом Китая, даже не имеют права выражать свои взгляды. Потому что знают – это может стоит им жизни. Это та реальность, которую больше нельзя игнорировать.

У МОК было множество возможностей использовать свое положение и оказать давление на авторитарный коммунистический режим Китая, но все они были упущены. Я призываю МОК придерживаться своих обязательств и ценностей, использовать свою позицию, чтобы отстаивать правду и защищать миллионы преследуемых людей.

Поэтому я требую от руководства МОК принять единственное правильное, этичное и ответственное решение – отозвать всех спортсменов с Олимпийских игр-2022 в Пекине и полностью их отменить».