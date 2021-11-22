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Шуай Пэн вышла на связь с президентом МОК. Ее жизни ничего не угражает
Китайская теннисистка договорилась об ужине с Томасом Бахом
22 ноября 09:59
Томас Бах и Пэн Шуай/ Фото - olympics.comПрезидент МОК Томас Бах, председатель комиссии спортсменов Эмма Терхо и член МОК из Китая Ли Линвэй провели видеоконференцию с теннисисткой Пэн Шуай, которая в начале ноября обвинила бывшего вице-премьер-министра Китая в сексуальном насилии и с тех пор не выходила на связь напрямую.
В начале получасового разговора китаянка поблагодарила МОК за переживания о ее благополучии. Она сообщила, что находится дома, с ней все в порядке и попросила уважать ее личные границы.
Помимо этого, Шуай и Бах договорились поужинать во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает olympics.com.
Напомним, в начале ноября Пэн Шуай в местной социальной сети написала о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленного китайского чиновника. Ее сообщение было удалено из Интернета через 20 минут после публикации, а саму теннисистку никто публично не видел вплоть до недавнего финального матча детского теннисного турнира в Пекине.
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