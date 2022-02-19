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Клебо сошел с дистанции во время марафона на Олимпиаде в Пекине
После 20 километров норвежец решил не завершать гонку
10:30
Йоханнес Клебо / фото - Getty Images
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции во время мужского марафона на Олимпийских Играх в Пекине.
После 20 километров норвежец, который отставал от лидирующей группы более чем на минуту, решил не завершать гонку и снялся с дистанции.
Организаторы марафона приняли решение сократить дистанцию с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае.
Йоханнес Клебо после победы в спринте рассказал, что перед гонкой у него случился нервный срыв.
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