До начала зимних Олимпийских игр-2022 остался ровно месяц
Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх-2022
Известна причина такого решения властей страны
08 января 10:19
Олимпийская команда КНДР / Фото - nytimes.comСборная Северной Кореи не примет участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщил Олимпийский комитета КНДР и Министерства культуры и спорта страны.
Цитирует заявление НОК КНДР издание KCNA.
«США и их сателлиты становятся все более активными в действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Полностью поддерживаем китайских товарищей в работе по организации Игр».
Олимпийские игры в Пекине состояться с 4 по 20 февраля.
Напомним, сборная КНДР не принимала участие в Токио-2020. За это МОК отстранил Олимпийский комитет КНДР от любой деятельности, связанной с олимпийским движением, до конца 2022 года.
Ранее МОК подтвердил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в запланированные сроки.
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