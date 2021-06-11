Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Кто следующий? Лидер японской оппозиции призвал отменить Игры в Токио
Старт Олимпиады запланирован на 23 июля
09:38
Токио-2020 / Фото - ctvnews.caГлава Конституционно-демократической партии Японии, ведущей силы японской оппозиции, Юкио Эдано, призвал власти страны отменить либо перенести летние Олимпийские игры в Токио.
По словам политика, проведение Игр-2020 в условиях пандемии COVID-19 не является целесообразным.
Цитирует Эдано агентство Reuters.
«Я могу понять желание провести Игры ради спортсменов. Но Олимпиаду необходимо либо опять отложить на один год, либо и вовсе отменить».
Также политик добавил, что в случае проведения Олимпийских игр Японию может ожидать новая волна коронавирусной инфекции.
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Олимпийских игр в Токио и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
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