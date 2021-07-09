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Медали Олимпиады будут сделаны из переработанных смартфонов и компьютеров

Все собрали и принесли жители Токио
Olympics Токио-2020
15:47
Медали Олимпиады будут сделаны из переработанных смартфонов и компьютеров
фото - CBS

Представитель оргкомитета Олимпиады-2020 в Японии Юки Арата рассказал о наградах Игр.

Медали, которыми будут награждать призеров, изготовлены из переработанной электроники, которая раньше принадлежала жителям Токио. Слова функционера приводит ТАСС.

«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио.

Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный – он сделан из переработанного пластика».


Напомним, церемония прибытия олимпийского огня в Токио сопровождалась митингом.

Антон Кривенко
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