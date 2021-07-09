В Токио состоялась церемония прибытия олимпийского огня. Без митинга протеста против Игр-2020 не обошлось
Медали Олимпиады будут сделаны из переработанных смартфонов и компьютеров
Все собрали и принесли жители Токио
15:47
фото - CBS
Представитель оргкомитета Олимпиады-2020 в Японии Юки Арата рассказал о наградах Игр.
Медали, которыми будут награждать призеров, изготовлены из переработанной электроники, которая раньше принадлежала жителям Токио. Слова функционера приводит ТАСС.
«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио.
Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный – он сделан из переработанного пластика».
Напомним, церемония прибытия олимпийского огня в Токио сопровождалась митингом.
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