Медицинский директор МОК: «Олимпийские игры проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи жителям Японии»

Ричард Баджетт заявил, что выявленные на Олимпиаде случаи коронавируса не обременяют систему здравоохранения в Токио

Ричард Баджетт / фото - whooshkaa.com

Медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что выявленные на Олимпиаде в Токио случаи коронавируса не обременяют систему здравоохранения в столице Японии.

На сегодняшний день количество выявленных случаев заражения COVID-19 на Играх достигло 198, включая 23 – у спортсменов. Организаторы сообщили, что два человека находятся в больнице, но заболевание протекает нетяжело.

По словам Баджетта, уход за заболевшими обеспечивается медицинским персоналом их команд и клиникой в олимпийской деревне.

Баджетта цитирует Associated Press:

«Олимпийские игры фактически проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи и доступности больниц для жителей Японии».

В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом.