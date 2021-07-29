В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Медицинский директор МОК: «Олимпийские игры проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи жителям Японии»
Ричард Баджетт заявил, что выявленные на Олимпиаде случаи коронавируса не обременяют систему здравоохранения в Токио
13:50
Ричард Баджетт / фото - whooshkaa.com
Медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что выявленные на Олимпиаде в Токио случаи коронавируса не обременяют систему здравоохранения в столице Японии.
На сегодняшний день количество выявленных случаев заражения COVID-19 на Играх достигло 198, включая 23 – у спортсменов. Организаторы сообщили, что два человека находятся в больнице, но заболевание протекает нетяжело.
По словам Баджетта, уход за заболевшими обеспечивается медицинским персоналом их команд и клиникой в олимпийской деревне.
Баджетта цитирует Associated Press:
«Олимпийские игры фактически проводятся без ущерба для оказания необходимой медицинской помощи и доступности больниц для жителей Японии».
Комментарии 0