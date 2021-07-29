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В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

В столице Японии зафиксировано 3865 новых случаев заражения COVID-19
Olympics Токио-2020
12:55
В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Фото: nypost.com

29 июля в Токио зафиксировано рекордное количество заражений COVID-19: 3865 новых случаев за сутки. Об этом сообщает агентство Japan Times

81 человек госпитализирован с тяжелым течением заболевания.

За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.

Рене Тер Велде
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