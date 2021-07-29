За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
В Токио обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
В столице Японии зафиксировано 3865 новых случаев заражения COVID-19
12:55
Фото: nypost.com
29 июля в Токио зафиксировано рекордное количество заражений COVID-19: 3865 новых случаев за сутки. Об этом сообщает агентство Japan Times.
81 человек госпитализирован с тяжелым течением заболевания.
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом.
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