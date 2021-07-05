Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Старт главного спортивного турнира планеты запланирован на 23 июля
08:15
Токио-2020 / Фото - cartanglobal.comОколо 36% жителей префектуры Токио проголосовали за отмену или перенос Олимпийских игр в связи с пандемией COVID-19.
По данным опроса, проведенного телеканалом NHK, за отмену Олимпиады выступили 26% жителей Токио, за повторный перенос – 10%. 38% считают, что в случае проведения Игр на них не должны быть допущены болельщики.
61% жителей Токио высоко оценивают меры по борьбе с коронавирусом, проводимые правительством; 39% не согласны с этими мерами.
Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.
Ранее стало известно, что около 40% соревнований на Играх пройдут при пустых трибунах.
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