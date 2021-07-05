Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр

Старт главного спортивного турнира планеты запланирован на 23 июля
Olympics Токио-2020
08:15
Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Токио-2020 / Фото - cartanglobal.com
Около 36% жителей префектуры Токио проголосовали за отмену или перенос Олимпийских игр в связи с пандемией COVID-19. 

По данным опроса, проведенного телеканалом NHK, за отмену Олимпиады выступили 26% жителей Токио, за повторный перенос – 10%. 38% считают, что в случае проведения Игр на них не должны быть допущены болельщики. 

61% жителей Токио высоко оценивают меры по борьбе с коронавирусом, проводимые правительством; 39% не согласны с этими мерами. 

Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа. На турнире не будут присутствовать иностранные болельщики.

Ранее стало известно, что около 40% соревнований на Играх пройдут при пустых трибунах.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
Борьба
07:37
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Olympics Токио-2020
3 июля 11:55
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Olympics Токио-2020
3 июля 10:58
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Olympics Токио-2020
1 июля 22:30
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Olympics Токио-2020
1 июля 16:58
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Легкая атлетика
30 июня 12:56

Новости: Olympics

Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Меньше половины жителей Токио выступили за отмену или перенос Олимпийских игр
Токио-2020
08:15
40% соревнований на Олимпиаде пройдут без зрителей
40% соревнований на Олимпиаде пройдут без зрителей
Токио-2020
4 июля 13:13
МОК официально разрешил выражать протесты спортсменам на Олимпиаде
МОК официально разрешил выражать протесты спортсменам на Олимпиаде
Токио-2020
3 июля 19:46
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Салах не выступит на Играх в Токио-2020
Токио-2020
3 июля 11:55
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Вот это новость. Вечерние соревнования на Играх в Токио могут проходить при пустых трибунах
Токио-2020
3 июля 10:58
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Болт – участникам Токио-2020: «Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие»
Токио-2020
1 июля 22:30
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
В Токио-2020 примут участие по семь теннисистов из топ-10 рейтингов ATP и WTA. Свитолина – среди них
Токио-2020
1 июля 16:58
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
Психологическая полиция. В соцсетях олимпийцев в Токио будут отслеживать негативные комментарии
30 июня 17:41
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
Антиковидные меры в Японии могут быть усилены на время Олимпиады в Токио
30 июня 16:35
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости