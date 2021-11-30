Семенов, вероятнее всего, пропустит Олимпийские игры в Пекине
МИД Китая не боится срыва Олимпиады-2022 из-за нового штамма коронавируса
Из-за «омикрона» ранее были отменена Зимняя Универсиада-2021
11:57
Фото: beijing2022.cn
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что проведению Олимпиады-2022 не угрожает распространение нового штамма коронавируса.
Слова Лицзяня приводит Reuters:
Я считаю, что это определенно бросает вызов нашим усилиям по предотвращению и контролю коронавируса. Но, поскольку Китай имеет опыт предотвращения и контроля COVID-19, я искренне верю, что страна сможет провести зимние Олимпийские игры-2022 в соответствии с графиком, гладко и успешно.
В связи с опасностью из-за «омикрона» ранее была отменена Зимняя Универсиада-2021.
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