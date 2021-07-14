МОК изменил слова олимпийской клятвы и правила провозглашения

В речь добавили фразу о равенстве и борьбе против дискриминации

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Международный олимпийский комитет внес правки в олимпийскую клятву, которую на церемонии открытия Игр обязаны произносить спортсмены, тренеры и судьи.

До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы. Начиная с Пхеньяна-2018, клятву объединили. В Токио речь произнесут не 3 человека, как раньше, а 6: 2 спортсмена, 2 судьи и 2 тренера. В каждой паре – мужчина и женщина. Это сделано ради гендерного равенства.

Также в саму клятву добавили слова о равенстве и борьбе против дискриминации.

«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше».

Число зараженных коронавирусом в Токио установило летний рекорд.