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МОК изменил слова олимпийской клятвы и правила провозглашения

В речь добавили фразу о равенстве и борьбе против дискриминации
Olympics Токио-2020
15:53
МОК изменил слова олимпийской клятвы и правила провозглашения
фото - Getty Images

Международный олимпийский комитет внес правки в олимпийскую клятву, которую на церемонии открытия Игр обязаны произносить спортсмены, тренеры и судьи.

До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы. Начиная с Пхеньяна-2018, клятву объединили. В Токио речь произнесут не 3 человека, как раньше, а 6: 2 спортсмена, 2 судьи и 2 тренера. В каждой паре – мужчина и женщина. Это сделано ради гендерного равенства.

Также в саму клятву добавили слова о равенстве и борьбе против дискриминации.

  «Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства.

Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации.

Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше».

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Антон Кривенко
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