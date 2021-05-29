Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
Олимпиада-2020 без сомнений войдет в историю
10:41
Токио-2020 / Фото - theguardianМеждународный олимпийский комитет (МОК) обяжет спортсменов-участников Игр в Токио отказаться от претензий по поводу организации турнира, связанных с COVID-19.
Сообщается, что все риски из-за возможной угрозы здоровью спортсмены берут «под свою ответственность». Под этим пунктом должен подписаться каждый участник Олимпиады-2020.
Об этом Kyodo сообщила главный операционный директор МОК Лану Хаддад.
«Вы, должно быть, следили за новостями о COVID-19 по всему миру – ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может дать гарантий в случае с инфекцией. Это риск, который мы все на себя берем».
Напомним, ныне в Японии сохраняется непростая обстановка в связи с четвертой волной коронавируса. Однако МОК настроен провести Игры-2020 даже в случае, если в городе будет действовать режим ЧС.
Накануне оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения.
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