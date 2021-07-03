МОК официально разрешил выражать протесты спортсменам на Олимпиаде

Делать это можно будет перед стартом соревнований

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Международный олимпийский комитет разрешил спортсменом на Олимпиаде в Токио проявлять свою гражданскую позицию, вопреки «правилу 50» Олимпийской Хартии.

Согласно обновленному руководству для участников Игр, спортсмены смогут выражать свою гражданскую позицию, например, в виде жестов. При этом какие-либо демонстрации допускаются лишь до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

Решение, вероятно, связано с резонансом вокруг общественного движения Black Lives Matter. В знак поддержки спортсмены могут поднять кулак или встать на одно колено.

Недавно стало известно о двух случаях заражения коронавирусом на Играх.