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МОК осудил военное нападение России на Украину

Томас Бах призвал РФ к миру
Olympics
15:51
МОК осудил военное нападение России на Украину
Фото: НОК Украины

Международный Олимпийский комитет (МОК) выпустил официально заявление, в котором призвал Россию остановить военное вторжение в Украину:

«Международный олимпийский комитет (МОК) решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года при согласии всех 193 государств – членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр.

На церемонии открытия он призвал политические власти: «Соблюдайте приверженность олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс».

На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийцами.

После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества в Украине там, где это возможно».


Напомним, известные украинские боксеры никак не реагируют на военную интервенцию России в Украину.

Сергей Остапенко
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