МОК осудил военное нападение России на Украину

Фото: НОК Украины

Международный Олимпийский комитет (МОК) выпустил официально заявление, в котором призвал Россию остановить военное вторжение в Украину:

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр.

На церемонии открытия он призвал политические власти: «Соблюдайте приверженность олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс».

На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийцами.

После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества в Украине там, где это возможно».