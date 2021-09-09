МОК отстранил Северную Корею до конца 2022 года

Участие спортсменов на Играх в Пекине обсудят отдельно

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил о решении отстранить НОК Корейской Народно-Демократической Республики от соревнований до конца 2022 года. Однако вопрос участия спортсменов из этой страны на Олимпиаде-2022 года остается открытым.

«Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года».

Глава МОК добавил, что организация прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять иную поддержку.

Спортсмены из Афганистана получат поддержку Баха.