Велепец о составе на Пекин-2022: «Нужны девушки, которые быстро бегут, и на данный момент это только Юля Джима»
МОК: «По сравнению с токийской Олимпиадой в Пекине будет несколько важных отличий»
Участники зимних Игр-2022 будут ежедневно проходить ПЦР-тестирование
10:58
Пекин-2022 / Фото - scmp.comНа зимней Олимпиаде в Пекине-2022 будут действовать более строгие антикороновирусные меры, чем на летних Играх Токио-2020. Об этом заявил операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре.
«По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой «замкнутой системе» теперь необходимо быть полностью вакцинированным».
«Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого».
«Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира».
Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее были опубликованы правила на Олимпиаде-2022, связанные с коронавирусом.
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