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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии даст старт Евро-2022
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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03:00 Нэшвилл Предаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:30 Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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МОК: «По сравнению с токийской Олимпиадой в Пекине будет несколько важных отличий»

Участники зимних Игр-2022 будут ежедневно проходить ПЦР-тестирование
Olympics Пекин-2022
10:58
МОК: «По сравнению с токийской Олимпиадой в Пекине будет несколько важных отличий»
Пекин-2022 / Фото - scmp.com
На зимней Олимпиаде в Пекине-2022 будут действовать более строгие антикороновирусные меры, чем на летних Играх Токио-2020. Об этом заявил операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре.

«По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой «замкнутой системе» теперь необходимо быть полностью вакцинированным».


«Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого».


«Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира».


Напомним, Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

Ранее были опубликованы правила на Олимпиаде-2022, связанные с коронавирусом.
Владимир Кириченко
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Теги

коронавирус Токио-2020

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