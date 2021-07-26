Украинские олимпийцы показали, чем их кормят в столовой Токио-2020
МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд во время награждений на Олимпиаде
При этом атлеты по-прежнему обязаны сохранять социальную дистанцию
11:30
Фото: olympics.com
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит призерам Игр в Токио снимать маски, чтобы сфотографироваться с медалями.
Спортсмены смогут стоять на подиуме без масок только в течение 30 секунд и только после специального сигнала от организаторов. При этом атлеты по-прежнему обязаны сохранять социальную дистанцию.
Игры в Токио проходят на фоне пандемии коронавируса. Зрителям запрещено посещать большую часть олимпийских соревнований.
На Олимпиаде в Токио за сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.
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