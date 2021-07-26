МОК разрешил спортсменам снимать маски на 30 секунд во время награждений на Олимпиаде

При этом атлеты по-прежнему обязаны сохранять социальную дистанцию

Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит призерам Игр в Токио снимать маски, чтобы сфотографироваться с медалями.

Спортсмены смогут стоять на подиуме без масок только в течение 30 секунд и только после специального сигнала от организаторов. При этом атлеты по-прежнему обязаны сохранять социальную дистанцию.

Игры в Токио проходят на фоне пандемии коронавируса. Зрителям запрещено посещать большую часть олимпийских соревнований.

На Олимпиаде в Токио за сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.