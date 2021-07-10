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МОК уверен, что Олимпийские игры в Токио соберут рекордную телеаудиторию
Охват зрителей может вдвое побить показатели Рио-2016
13:24
Токио-2020 / Фото - apnews.comМеждународный олимпийский комитет (МОК) заявил, что телеаудитория Олимпийских игр в Токио может составить более 5 млрд человек. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Ожидается, что телеохват станет рекордным за всю историю главных спортивных стартов четырехлетия и примерно вдвое превысит показатели Олимпиады в Ри-2016.
МОК планирует ряд нововведений в трансляции отдельных видов спорта. Например, в стрельбе из лука зрители смогут прямо в ходе соревнований увидеть биометрические данные спортсменов, такие как сердечный ритм. Обновленную инфографику также представят в легкой атлетике.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Игры в Токио пройдут при пустых трибунах.
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