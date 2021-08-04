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Можем выиграть сразу пять медалей, две – уже точно! За кем из украинцев следить на Олимпиаде 4-го августа

По итогам дня сборная Украины может рассчитывать на хороший результат
Olympics Токио-2020
4 августа 09:56
Можем выиграть сразу пять медалей, две – уже точно! За кем из украинцев следить на Олимпиаде 4-го августа Превью
Фото: Getty Images

4-го августа на Олимпийских играх-2020 в Токио украинские спортсмены еще могут завоевать сразу пять медалей. Рассказываем, когда пройдут финалы и кто в них представлен.

Артистическое плавание

Не ранее 13:30 дуэт Марты Федины и Анастасии Савчук выступит в произвольной программе. После технической программы украинки находятся на третьем месте.

Греко-римская борьба

В 13:40 (не ранее) по киевскому времени Парвиза Насибова в золотом финале категории 67 кг ожидает экзамен в лице иранца Мохаммедрезы Резаеи. После этого на ковер выйдет серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк, который в финале Игр в Токио в категории 87 кг поборется за золото с венгром Виктором Лоринцом.

Легкая атлетика

Примерно в 14:15 по киевскому времени начнется финал в мужском метании молота. Здесь Украина будет представлена многообещающим Михаилом Коханом.

Женская борьба

В 14:50 вслед за Аллой Черкасовой бронзу Украине в категории 62 кг может принести Ирина Коляденко.

Что уже сегодня произошло

Кристина Панчишко заняла 22-е место в марафонском плавании на 10 км. Затем бегуньи Анна Рыжикова и Виктория Ткачук финишировали пятой и шестой соответственно в безумном забеге на дистанции 400 м с барьерами.

Напомним, сейчас Украина занимает 61 место в медальном зачете, однако в случае завоевания двух золотых медалей сегодня «сине-желтая» команда окажется в районе топ-25.

Сергей Остапенко
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Теги

Жан Беленюк Парвиз Насибов Михаил Кохан Ирина Коляденко Марта Федина Анастасия Савчук

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