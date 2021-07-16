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Может психанул? Угандийский спортсмен бесследно исчез в Японии в канун старта Олимпиады
20-летний атлет проходил подготовку к стартам в городе Идзумисано
12:48
Сборная Уганды / Фото - theguardianСпортсмен сборной Уганды, прибывший в столицу Японии для участия в Олимпийских играх, бесследно исчез. Об этом сообщает The Japan Times.
20-летний атлет проводил тренировочный процесс в городе Идзумисано префектуры Осака, где сейчас находится делегация команды Уганды.
Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса среди прибывающих в Японию делегаций был выявлен именно в угандийской команде. Однако личность сдавшего положительный тест не раскрывалась.
Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.
Президент МОК Томас Бах обратился к спортсменам по поводу запрета политических демонстраций во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио.
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