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Может психанул? Угандийский спортсмен бесследно исчез в Японии в канун старта Олимпиады

20-летний атлет проходил подготовку к стартам в городе Идзумисано
Olympics
12:48
Может психанул? Угандийский спортсмен бесследно исчез в Японии в канун старта Олимпиады
Сборная Уганды / Фото - theguardian
Спортсмен сборной Уганды, прибывший в столицу Японии для участия в Олимпийских играх, бесследно исчез. Об этом сообщает The Japan Times.

20-летний атлет проводил тренировочный процесс в городе Идзумисано префектуры Осака, где сейчас находится делегация команды Уганды.

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса среди прибывающих в Японию делегаций был выявлен именно в угандийской команде. Однако личность сдавшего положительный тест не раскрывалась.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Президент МОК Томас Бах обратился к спортсменам по поводу запрета политических демонстраций во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
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Токио-2020

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