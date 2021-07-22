Фазель рассказал, когда будет принято решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине
На официальном сайте Олимпиады-2020 Крым изображен отдельно от Украины
Японцы неправильно обозначили границы
22 июля 16:12
фото - AS
На официальном сайте Олимпийских игр-2020 оказались неправильно изображены границы Украины.
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указана граница.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдет 23 июля, начиная с 14:00 следите за ней на XSPORT.
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