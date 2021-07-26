Около 100 американских атлетов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой-2020
На Олимпиаде в Токио за сутки выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
Среди заболевших три спортсмена
10:20
Фото: olympics.com
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Среди заболевших три спортсмена. Всего на Олимпиаде-2020 зафиксировано 153 случая заражения COVID-19.
Полиция Японии задержала мужчину, который разбрасывал антиолимпийские листовки перед открытием Игр-2020.
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