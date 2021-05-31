На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом

Болельщикам будет запрещено кричать в поддержку спортсменов

Фото: fifa.com

На Олимпийские Игры-2020 в Токио могут пускать только болельщиков, которые предъявят документ о вакцинации от коронавируса либо отрицательный тест, сообщает Yomiuri Shimbun.



При этом тестирование на COVID-19 должно быть сделано не позже чем за неделю до присутствия на стадионе.

Болельщикам может быть запрещено кричать в поддержку спортсменов, употреблять еду и алкоголь на объектах проведения Олимпиады. При входе на арену у зрителей будет проверяться наличие защитных масок, а также будет проверяться температура.

Окончательное решение по допуску японских зрителей на трибуны будет принято в июне.

Напомним, что Евросоюз поддержал проведение Олимпийских Игр-2020.