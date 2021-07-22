На Олимпийских играх-2020 выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

Двое из зараженных – спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне

Фото: AP

12 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.



Двое из заболевших коронавирусной инфекцией – иностранные спортсмены, проживающие на территории Олимпийской деревни.

Шесть случаев выявлено среди японских подрядчиков, еще четыре – среди иностранцев, связанных с проведением Игр, двое из которых проживают на территории Олимпийской деревни.

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