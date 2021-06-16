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На Олимпийских играх не будут дисквалифицировать спортсменов с COVID-19

В МОК стало известно, что будут делать с зараженными атлетами

Olympics Токио-2020
12:46
На Олимпийских играх не будут дисквалифицировать спортсменов с COVID-19
Фото: РБК

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, как будут относиться к спортсменам, сдавшим положительные тесты на коронавирус COVID-19.

По словам спортивного директора МОК Кита МакКоннелла порталу insidethegames.biz, в разных видах спорта будут разные решения по отношении к зараженным. Если в индивидуальных видах спорта, где в финал выходят два участника, а это такие виды как бокс, теннис и бадминтон, у спортсмена обнаружат COVID-19 перед финалом, то он автоматически получит серебряную медаль.

Если в финал выходят более двух спортсменов, таких как плавание, легкая атлетика, то зараженного спортсмена заменят.

Также в случае заражения спортсмена напротив него будет обозначение «не начавший», а не «дисквалификация».

Напомним, более 80% участников Олимпийских игр вакцинировались.

Карен Агабекян
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