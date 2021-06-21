Зачем? Организаторы Токио-2020 выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать
На открытие Олимпийских игр пустят 20 тысяч зрителей
Но если рост заражений коронавирусом повысится, но не пустят вообще никого
11:59
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио собираются допустить на церемонию открытия около 20 тысяч зрителей, сообщает Kyodo.
Среди гостей церемонии будут владельцы билетов и официальные лица.
Также оргкомитет решил, что в случае роста заражений коронавирусом в Японии Игры-2020 могут пройти без иностранных и даже местных зрителей.
Напомним, оргкомитет разрешил участникам Олимпийских игр употреблять алкоголь.
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