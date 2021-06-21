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На открытие Олимпийских игр пустят 20 тысяч зрителей

Но если рост заражений коронавирусом повысится, но не пустят вообще никого

Olympics Токио-2020
11:59
На открытие Олимпийских игр пустят 20 тысяч зрителей

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио собираются допустить на церемонию открытия около 20 тысяч зрителей, сообщает Kyodo.

Среди гостей церемонии будут владельцы билетов и официальные лица.

Также оргкомитет решил, что в случае роста заражений коронавирусом в Японии Игры-2020 могут пройти без иностранных и даже местных зрителей.

Напомним, оргкомитет разрешил участникам Олимпийских игр употреблять алкоголь.

Карен Агабекян
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Токио-2020 коронавирус

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