На то, что Украина победит в медальном зачете ОИ-2020 коэффициент 1000!

Наш лучший результат – девятое место

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Букмекеры оценили вероятность победы сборной Украины в медальном зачете летних Олимпийских игр-2020.

Вероятность такого исхода оценивается в «космический» коэффициент – 1000! Такие же шансы имеют, к примеру, сборные Венгрии, Испании, Швеции, а также ряд других команд.

Лучшее достижение Украины в медальном зачете Олимпиады – девятое место. Случилось это на наших дебютных играх в Атланте-1996.

Напомним, ранее стала известна заявка Украины на ОИ-2020 в Токио.