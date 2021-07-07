Хаммо: «Первый блин на Олимпиаде оказался комом – в Токио едем за медалью»
На то, что Украина победит в медальном зачете ОИ-2020 коэффициент 1000!
Наш лучший результат – девятое место
18:35
Фото: Getty Images
Букмекеры оценили вероятность победы сборной Украины в медальном зачете летних Олимпийских игр-2020.
Вероятность такого исхода оценивается в «космический» коэффициент – 1000! Такие же шансы имеют, к примеру, сборные Венгрии, Испании, Швеции, а также ряд других команд.
Лучшее достижение Украины в медальном зачете Олимпиады – девятое место. Случилось это на наших дебютных играх в Атланте-1996.
Напомним, ранее стала известна заявка Украины на ОИ-2020 в Токио.
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