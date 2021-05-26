На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты

Организация хочет испытать новый способ обнаружения допинга





Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во время Олимпийских игр в Токио испытает новый метод выявления допинга, сообщает Firstpost.



Новый анализ называется DBS и будет заключаться в исследовании засохшей крови.

В WADA заявили, что из крови, взятой для биологического паспорта спортсмена, они возьмут несколько капель плазмы и нанесут ее на специальную бумагу. Это болжно позволить делать более точные анализы.

При этом, старые способы анализа с забором мочи и крови также будут применять.

Напомним, ранее WADA выступила против участия на Играх в Токио-2020 атлетов из базы московской лаборатории.