НОК опубликовал состав сборной Украины на Олимпийские игры в Пекине

На Зимней Олимпиаде Украину представят 45 спортсменов

Фото: НОК

45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В составе украинской сборной на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в 2018 году.

Состав команды утвердил Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предоставлению национальных федераций и по итогам детального анализа и рассмотрения Рабочей группы по подготовке к Играм в Пекине в соответствии с международной и национальной системами отбора.

Впервые в истории Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Спустя два олимпийских цикла в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с двумя лицензиями на Игры, а также фигуристы в командных соревнованиях.

В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. Спустя 12 лет Украину представят трое спортсменов.

Количество фристайлистов увеличилось в сравнении с прошлыми Играми, с 2 до 5.

Состав Олимпийской команды-2022 включает в себя четырех олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также три призера Юношеских Олимпийских игр – фигуристы Александра Назарова, Максим Никитин и Иван Шмуратко. В состав делегации вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Украину в Пекине представят:

Биатлон

Мужчины: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цымбал. Резерв: Тарас Лесюк

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко. Резерв: Анастасия Меркушина

Лыжные гонки

Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода.

Марина Анцибор, Валентина Каминская, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева.

Лыжное двоеборье

Мужчины: Дмитрий Мазурчук.

Сноубординг

Женщины: Аннамари Данча.

Прыжки с трамплина

Мужчины: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

Мужчины: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк.

Анастасия Новосад, Ольга Полюк.

Женщины: Лидия Гунько.

Горнолыжный спорт

Мужчины: Иван Ковбаснюк.

Женщины: Анастасия Шепиленко.

Санный спорт

Мужчины: Антон Дукач, Андрей Лисецкий, Андрей Мандзий, Игорь Стахив.

Елена Стецкив, Юлиана Туницкая.

Скелетон

Мужчины: Владислав Гераскевич.

Фигурное катание

Мужчины: Артем Деренский, Максим Никитин, Иван Шмуратко.

Женщины: Софья Голиченкова, Александра Назарова, Анастасия Шаботова.

Мужчины: Олег Гандей.

Женщины: Ульяна Дуброва.