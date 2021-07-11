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НОК представил форму олимпийской сборной Украины на Играх в Японии
В ней украинцы выйдут на церемонию открытия и закрытия Олимпийских Игр-2020
18:54
Фото: EPA
Национальный олимпийский комитет представил парадную форму сборной Украины на Олимпийских Играх в Японии.
В ней представители сборной Украины выйдут на церемонию открытия и закрытия Игр. Отметим, что всего от Украины на ОИ-2020 в Японии выступят 158 спортсменов.
Напомним, что у участников Олимпийских Игр из четырех стран обнаружен COVID-19.
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