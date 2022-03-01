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НОК Украины выступил с заявлением касательно поддержки международного сообщества

В комитете сообщают, что добились отстранения российских спортсменов от международных соревнований
Olympics
11:22
НОК Украины выступил с заявлением касательно поддержки международного сообщества

Национальный олимпийский комитет Украины на своем сайте выложил официальное заявление, в котором сообщил о многочисленных консультациях с международными спортивными организациями и мгновенную реакцию и поддержку Украины с их стороны:

«С первого дня начала войны Национальный олимпийский комитет Украины во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой, постоянно находящимся в Украине, находится в тесном контакте с мировыми и европейскими партнерами с целью отстаивания прав Украины, привлечения поддержки Украины со стороны влиятельных международных институтов.

Многочисленные консультации, проводившиеся на уровне президента НОК Украины Сергея Бубки и Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха, президента Мировой легкой атлетики Себастьяна Коэ, Национальных олимпийских комитетов и других международных спортивных организаций нашли мгновенную реакцию и поддержку, а с ними и соответствующие решения по устранению спортсменов и от участия в международных соревнованиях.

Спасибо за все ваши сообщения и звонки поддержки со всего мира. Украина благодарна за то, что МОК проявляет полную солидарность, а их оперативная группа поддерживает контакты с НОК Украины для координации гуманитарной помощи. Война должна прекратиться, мир и человечество должно победить», - отмечает Сергей Бубка в обращении к мировому сообществу.

Низко кланяемся всем защитникам Украины! Украина победит!»

Напомним, ранее МОК осудил военное вторжение России в Украину.

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