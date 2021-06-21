Официально. Участникам Олимпийских игр разрешили употреблять алкоголь, но презервативы раздадут после турнира

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
Оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах, сообщает Kyodo.
Также, согласно с решением оргкомитета, спортсменам будут раздавать презервативы лишь при отъезде из Токио, чем организаторы отошли от прежних олимпийских традиций.
Отметим, что раздача презервативов участникам Олимпийских игр связана больше не с практическими мерами по борьбе со СПИДом, а с образовательными. Впервые контрацептивы роздали после Олимпийских игр-1988 в Сеуле.
Напомним, в общественных местах Токио запретят транслировать Олимпийские игры.
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