Официально. Участникам Олимпийских игр разрешили употреблять алкоголь, но презервативы раздадут после турнира

Спиртное можно выпить лишь в своих номерах

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Оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах, сообщает Kyodo.



Также, согласно с решением оргкомитета, спортсменам будут раздавать презервативы лишь при отъезде из Токио, чем организаторы отошли от прежних олимпийских традиций.

Отметим, что раздача презервативов участникам Олимпийских игр связана больше не с практическими мерами по борьбе со СПИДом, а с образовательными. Впервые контрацептивы роздали после Олимпийских игр-1988 в Сеуле.

Напомним, в общественных местах Токио запретят транслировать Олимпийские игры.