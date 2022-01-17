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Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков. Китай жестко отреагировал на первый случай заражения «Омикроном» в Пекине

Билеты будут распределены только среди определенных групп людей
Olympics Пекин-2022
17:32
Олимпиада-2022 пройдет без болельщиков. Китай жестко отреагировал на первый случай заражения «Омикроном» в Пекине
На Олимпийские игры-2022 уже нельзя купить билет даже самим китайцам / Фото - Reuters

До старта Олимпийских игр в Пекине остается чуть менее трех недель. Слухи об их отмене уже сошли на нет, хотя еще месяц назад их было достаточно много. Во многом, оптимистичный сценарий сработал благодаря тому, что кошмарящий всю планету штамм «Омикрон» не добирался до китайской столицы.

Однако в воскресенье, 16 января, мировые информационные агентства сообщили о первом случае заражения «Омикроном» в Пекине. Якобы этот штамм проник в столицу КНР вместе с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию Китая через США и Гонконг.

Этот случай не мог не сказаться на организации Олимпиады. К ее подготовке подходят со всей строгостью, а меры предосторожности – просто беспрецедентные.

И уже спустя день после информации о заражении «Омикроном» организаторы Пекина-2022 сообщили, что билеты на соревнования не поступят в открытую продажу для болельщиков. О том, что иностранные фанаты не попадут в Китай на Игр-2022, было известно давно, но теперь и местные любители спорта смогут наблюдать за перипетиями Олимпиады только по телевизору.

Фото - VCG
Фото - VCG

Ожидается, что билеты будут распределены только среди отдельных групп людей. По какому принципу это будет происходить – неизвестно.

«Учитывая текущую тяжелую ситуацию с пандемией COVID-19, и для обеспечения безопасности всех участников и зрителей, было принято решение, что билеты больше не будут продаваться, а будут частью адаптированной программы, которая будет приглашать группы зрителей на трибуны во время Игр», – говорится в официальном заявлении Пекина-2022.

Это большой удар по Международному олимпийскому комитету (МОК), который до последнего лоббировал присутствие зрителей на трибунах. Организация потеряла колоссальные деньги из-за того, что Летние олимпийские игры в Токио в прошлом году проходили практически без болельщиков, а сейчас она лишится большой статьи дохода и в Пекине.

Фото - AFP
Фото - AFP

На данный момент из-за заражения коронавирусом в Китае на изолляции находятся около 20 миллионов человек. Участники Игр-2022, согласно протоколу безопасности, ежедневно будут тестироваться на коронавирус. В случае положительного результата, они будут отправлены на карантин длительностью от трех до пяти недель.

Невакцинированные участники должны пройти трехнедельный карантин перед Играми, прежде чем им будет разрешено отправиться в места их жительства, тренировок и выступлений. То есть, таким участникам нужно начинать прибывать в Пекин уже в ближайшие дни.

Зимние олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Александр Черненко
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Пекин-2022 коронавирус

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