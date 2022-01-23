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03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
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01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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Олимпийские чемпионы объявили состав на ОИ в Пекине

Федерация хоккея России назвала состав национальной команды на Олимпийские Игры 2022 года
Olympics
22:20
Олимпийские чемпионы объявили состав на ОИ в Пекине
Фото: dw.com

Федерация хоккея России объявила окончательный состав национальной команды на Олимпийские Игры в Пекине.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА). 

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»). 

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба – СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев («Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»). 

Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Известен состав сборной Швеции на Олимпийские Игры.

Рене Тер Велде
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