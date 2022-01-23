Олимпийские чемпионы объявили состав на ОИ в Пекине
Федерация хоккея России объявила окончательный состав национальной команды на Олимпийские Игры в Пекине.
Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).
Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба – СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Вадим Шипачев («Динамо»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).
Запасные: вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).
Известен состав сборной Швеции на Олимпийские Игры.
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