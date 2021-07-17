Олимпийские игры на носу. За кем стоит следить на соревнованиях в Токио в первую очередь

Кто-то очень хорош, кто-то близок к историческому достижению, а чье-то попадание – уже история

Превью

Тедди Ринер / Фото – ijf.org

Олимпийские игры все ближе и ближе. А поэтому нужно понемногу входить в курс дела. В Токио на небосклоне мирового спорта зажжется множество новых звезд, но многие таланты уже успели раскрыться и к ним будет приковано дополнительное внимание.

Давайте вкратце, вдохновившись подборкой BBC, представим вам десятку международных звезд, за которой стоит следить на Играх в Японии.

Симона Байлз, США – спортивная гимнастика

Она выступает на мировом уровне спортивной гимнастики с 16 лет. Сначала ее называли «американским талантом», затем – «королевой Рио-2016», а теперь – «одной из величайших во все времена».

Но сейчас, в 24 года она уже считается ветераном. Недавно Байлз признавалась, что ее атлетизм уже не тот, каким был пять лет назад. Во время локдауна она даже задумывалась над тем, чтобы сдаться, уйти из спорта. Девушка боялась, что ее организм не выдержит еще один год изнурительных тренировок.

Правда, как это часто бывает, Байлз вернулась еще сильнее – с элементом, который никто ранее не исполнял на соревнованиях. Он стал уже четвертым, названным в ее честь.

Никому с 1968 года не удавалось защитить статус олимпийской чемпионки в гимнастическом многоборье. Партнер Байлз по сборной США Суниса Ли попытается сделать все, чтобы так оно и оставалось.

Калеб Дрессел, США – плавание

Американский пловец, который собирается выиграть несколько золотых медалей на Олимпийских играх? Где-то мы это уже видели.

Но Джесселу все эти сравнения с самым титулованным олимпийцем в истории, обладателем 23 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медалей Майклом Фелпсом не нравятся:

«Люди сравнивают Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Но я включаю телевизор, чтобы посмотреть на Леброна, мне без разницы лучше или хуже он Джордана. Он невероятен от того, что он делает. Почему так важно лучше он Джордана или нет?»

Дрессел говорит – его мотивация состоит в том, чтобы стать лучше себя вчерашнего, а не в том, чтобы победить кого-то другого.

И если пока у него «всего лишь» два золота Олимпиады, то в Токио он имеет возможность выиграть еще около шести.

Американец выступает на 50 м и 100 м вольным стилем, а также 100 м баттерфляем. И, помимо этого, может принять участие в трех-четырех эстафетах.

С 2008 года она завоевала шесть медалей на трех Олимпийских играх. Эти, четвертые, должно быть, станут для нее последними. А поэтому мотивация завоевать золото зашкаливает.

34-летнняя Фрейзер-Прайс набрала потрясающую форму перед Играми: в июне пробежала 100 метров за 10,63 секунды – это второй лучший результат в истории.

Только троим девушкам удавалось выиграть два золота Игр кряду на дистанции 100 м – Фрайзер-Прайс среди них (в 2008 и 2012 годах). Но никому ранее не удавалось победить на 100-метровке трижды в карьере.

Девятикратная чемпионка мира столкнется с конкуренцией в лице соотечественниц Шерики Джексон, Элейн Томпсон, ивуарийки Мари-Жозе Та Лу и британки Дайны Эшер-Смит. Золото просто не дастся.

Новак Джокович, Сербия – теннис

Он только что завоевал свой двадцатый в карьере Grand Slam, выиграв Wimbledon. Теперь Новак Джокович стремится взять четвертый пазл на пути к завоеванию «Золотого шлема».

Немка Штеффи Граф – единственная теннисистка, которой удалось за один календарный год собрать у себя трофеи Australian Open, French Open, Wimbledon, Олимпийских игр и US Open. Она сделала это в 1988.

Джокович уже выиграл три первые мейджора. Осталось добавить в коллекцию только золото Олимпиады и сентябрьскую победу в Нью-Йорке.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не будут выступать в Токио, а действующий чемпион Игр Энди Маррей после перенесенных операций далек от топовой формы. Джокович – бесспорный фаворит соревнований.

Что же, она попала в эту подборку, в большей степени из-за того, что ее отец 20-кратный обладатель премии «Грэмми» рокер Брюс Спрингстин. Посмотрим, как дочь проявит себя на первых в карьере Играх.

Она занимается конным спортом с пяти лет – семья владеет ранчо в Нью-Джерси, так что это не удивительно.

Но Джессика известна не только фамилией отца, но и спортивными достижениями – она находится на 14-м месте в мировом рейтинге. В Токио девушка будет выступать с 12-летним жеребцом Дон Жуаном ван де Донкив, который в июле выступал на престижных скачках в Винсдоре.

Так что, просто смазливая девушка с известны отцом или талантливая наездница с претензиями на медаль Олимпиады?

Мы посвятили ей отдельный текст, ведь впервые на Олимпийских играх будет выступать трансгендер.

43-летняя Хаббард является одной из главных претенденток на медаль Токио-2020 в весовой категории свыше 87 кг.

Многие поддерживают Международных олимпийский комитет и Новую Зеландию за решение позволить Лорел выступать в Японии. Она станет первым трансгендером на Олимпиаде, но, вполне вероятно, далеко не последним.

Этот парень громко заявил о себе пять лет назад в Рио – после победы на чемпионате мира-2015 взял золото в беге на 400 м и на Олимпиаде.

Правда, после тех соревнований ему было непросто. В 2016 году он побил мировой рекорд, а вскоре после Игр травмировался в благотворительном матче по регби и надолго выпал из формы.

29-летний чемпион пытался сфокусироваться на 200-метровке, но никак не мог покорить квалификационный барьер. В итоге, принял решение вернуться к коронной дистанции 400 м и отобрался на Игры только в июне.

Не стоит сомневаться, возвращение на Олимпийские игры будет для него эмоциональным. Ведь в Токио он будет думать не только о соревнованиях. В конце года африканец станет отцом. Наверное, ему хотелось бы встретить своего ребенка на свет в статусе чемпиона.

Тедди Ринер, Франция – дзюдо

Выиграть одно золото Игр в дзюдо – это огромное достижение. Если так, то сложно даже подобрать выражение, которым можно описать победу на трех Олимпиадах. Еще и кряду.

10-кратный чемпион мира Тедди Ринер может стать первым человеком в истории, которому это удастся – после бронзы в 2008 году он побеждал в олимпийских турнирах в категории 100+ кг в 2012 и 2016 годах.

В 2021 году 32-летний француз выступал только на одних соревнованиях – победил на Masters в Дохе.

«Плюшевый мишка», как многие его называют, был знаменосцем сборной в Рио-де-Жанейро. И выделяется среди остальных он не только достижениями, но и ростом 2,04 м. Такого коренастого парня сложно не заметить.

Не всегда стоит выбирать одного игрока, порой лучше отметить всю команду. Американки выиграли два последних чемпионата мира и четыре из последних шести турниров на Олимпийских играх.

Но в 2016 году они уступили на первой же стадии плей-офф. Первый матч в Токио будет как раз против Швеции – именно ей сборная США проиграла пять лет назад в серии пенальти. Наступило время мести?

Сейчас у американок серия с 44 матчей без поражений. Впечатляет.

Кевин Дюрант, США – баскетбол

Среди 12 суперзвезд НБА, которые будут выступать в Токио, числится и Кевин Дюрант, легкий форвард «Бруклин Нетс».

Он дважды ездил на Олимпийские игры и дважды уезжал оттуда с золотыми медалями. Для него это норма.

Правда, американцы проиграли два из трех контрольных матчей перед соревнованиями в Японии – Нигерии и Австралии.

Дюрант становился самым результативным игроком своей сборной в Лондоне и в Рио. KD вряд ли захочет менять эту традицию.