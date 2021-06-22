Зачем? Организаторы Токио-2020 выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать
Организаторы Игр-2020 могут разрешить продажу алкоголя на стадионах Токио
В поддержку спиртных напитков на аренах выступает ряд спонсоров Олимпиады
16:17
Токио-2020 / Фото - news.cgtn.comОрганизаторы Олимпийских игр в Токио могут разрешить продажу алкоголя на всех спортивных аренах во время турнира. Об этом сообщает Kyodo.
Данное решение может быть принято до конца недели. В поддержку спиртных напитков на стадионах выступает ряд спонсоров Олимпиады. Вероятнее всего, если продажу алкоголя разрешат, купить его будет можно лишь в строго определенное время.
Из-за пандемии коронавируса организаторы решили ограничить максимальное число зрителей на спортивных аренах до 10 тысяч человек – при условии, что заполняемость не превысит 50%.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа без присутствия иностранных болельщиков на трибунах.
Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах.
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