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Организаторы Игр-2020 могут разрешить продажу алкоголя на стадионах Токио

В поддержку спиртных напитков на аренах выступает ряд спонсоров Олимпиады



Olympics Токио-2020
16:17
Организаторы Игр-2020 могут разрешить продажу алкоголя на стадионах Токио
Токио-2020 / Фото - news.cgtn.com
Организаторы Олимпийских игр в Токио могут разрешить продажу алкоголя на всех спортивных аренах во время турнира. Об этом сообщает Kyodo.

Данное решение может быть принято до конца недели. В поддержку спиртных напитков на стадионах выступает ряд спонсоров Олимпиады. Вероятнее всего, если продажу алкоголя разрешат, купить его будет можно лишь в строго определенное время.

Из-за пандемии коронавируса организаторы решили ограничить максимальное число зрителей на спортивных аренах до 10 тысяч человек – при условии, что заполняемость не превысит 50%.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа без присутствия иностранных болельщиков на трибунах.

Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах.
Владимир Кириченко
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