Организаторы Олимпиады объяснили, почему в номерах россиян нет бытовой техники

Ни холодильников, ни телевизоров

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Организаторы Олимпиады-2020 объяснили, почему в номерах российских спортсменов в Олимпийской деревне нет холодильников и телевизоров.



Как сообщает Nikkan sports со ссылкой на представителя оргкомитета, российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату. Ситуацию прокомментировала глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото:

Мы предпримем меры в связи с отсутствием холодильников и телевизоров, но сначала нужно прояснить этот вопрос с российской стороной. Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее разобраться с этим.

Напомним, что сегодня, 21 июля, начались первые соревнования на Играх. Расписание Олимпийских игр-2020.