На Олимпиаде в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг-проб – это новый рекорд
Организаторы Олимпиады объяснили, почему в номерах россиян нет бытовой техники
Ни холодильников, ни телевизоров
21 июля 16:12
Фото: Aflo / Shutterstock
Организаторы Олимпиады-2020 объяснили, почему в номерах российских спортсменов в Олимпийской деревне нет холодильников и телевизоров.
Как сообщает Nikkan sports со ссылкой на представителя оргкомитета, российская сторона не подавала заявку на установку бытовой техники в номерах за дополнительную плату. Ситуацию прокомментировала глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото:
Мы предпримем меры в связи с отсутствием холодильников и телевизоров, но сначала нужно прояснить этот вопрос с российской стороной.
Постараемся сделать все, чтобы как можно скорее разобраться с этим.
Напомним, что сегодня, 21 июля, начались первые соревнования на Играх. Расписание Олимпийских игр-2020.
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