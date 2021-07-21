Олимпиада-2020 начинается уже сегодня

В Японии состоялись бейсбольные и футбольные матчи

фото - Alpha Coders

Несмотря на то, что официальная церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится лишь 23 июля, некоторые соревнования начались уже сегодня.

Подробное расписание всех состязаний читайте на XSPORT.

Напомним, что Игры должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены на следующее лето из-за пандемии коронавируса. Организационный комитет Олимпиады до сих пор рассматривает вариант с отменой турнира, в случае вспышки заболеваемости.

Атлеты со всего мира будут бороться за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Украину на Олимпиаде представят 158 спортсменов.

На телеканале XSPORT каждый день после выпуска XSPORT REVIEW в эфир будет выходить программа TOKYO REVIEW.

За церемонией открытия Олимпиады следите вместе с XSPORT 23 июля, начиная с 14:00.