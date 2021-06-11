Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Организаторы Олимпийских игр планируют ввести штрафы за нарушение антиковидных мер
В Японии пойдут на любые меры ради безопасности участников
17:53
Фото: aa.com.tr
Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность введения штрафных санкций за нарушение правил поведения и мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Отметим, что более 80% участников Игр вакцинировались от COVID-19.
Об этом сообщила глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото.
Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило.
Тем не менее мы также хотим избегать нарушений, для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения.
Напомним, что лидер оппозиционной партии Японии призвал отменить ОИ-2020.
Комментарии 0