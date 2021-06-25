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Организаторы Токио-2020 не успеют вакцинировать всех волонтеров до старта Игр

10 тысяч сотрудников отказались от участия из-за рисков, связанных с коронавирусом
Olympics
18:51
Организаторы Токио-2020 не успеют вакцинировать всех волонтеров до старта Игр
фото - The Guardian

Организаторы Олимпийских Игр в Токио, Япония, могут не успеть вакцинировать 80 тысяч волонтеров, которые должны принять участие в соревнованиях. Об этом сообщает портал Nikkei.

10 тысяч отказались от участия из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

По данным источника, сейчас получить вакцину могут только 40 тысяч человек. Организаторы намерены принять меры для решения проблемы, однако вряд ли успеют сделать это до открытия Игр.

Большинство украинских спортсменов уже получили дозу вакцины.

Антон Кривенко
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