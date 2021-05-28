На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты
Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Трансляция данного мероприятия будет доступна для всех любителей спорта во всем мире
14:07
Токио-2020 / Фото - news.sky.comПрезидент организационного комитета Токио-2020 Сеико Хашимото на Международном форуме спортсменов сообщила, что 3 июня в онлайн-режиме будет транслироваться презентация церемонии награждения победителей и призеров предстоящих летних Олимпийских игр.
«На следующей неделе, 3 июня, «Токио-2020» поделится возможностью впервые взглянуть на церемонию награждения. Презентация пройдет в прямом эфире и будет доступна во всем мире. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам и повысите свой интерес к предстоящим Играм в Токио».
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения Игр-2020.
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