На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса
Оргкомитет Токио-2020 подтвердил, что расписание Игр будет скорректировано из-за приближающегося тайфуна
Тропический шторм «Ин-фа», бушующий в южной части Японии, приближается к столице страны
09:20
Фото: Getty Images
Представитель организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса подтвердил, что расписание Игр будет изменено из-за неблагоприятных погодных условий.
Метеорологи прогнозируют, что тропический шторм «Ин-фа», который сейчас бушует в южной части Японии, к 26-27 июля приблизится к Токио.
«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.
Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно».
На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса.
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