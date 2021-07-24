Оргкомитет Токио-2020 подтвердил, что расписание Игр будет скорректировано из-за приближающегося тайфуна

Тропический шторм «Ин-фа», бушующий в южной части Японии, приближается к столице страны



Фото: Getty Images

Представитель организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса подтвердил, что расписание Игр будет изменено из-за неблагоприятных погодных условий.

Метеорологи прогнозируют, что тропический шторм «Ин-фа», который сейчас бушует в южной части Японии, к 26-27 июля приблизится к Токио.

«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно».

На Олимпиаде в Токио за последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса.