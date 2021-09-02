Коль стал серебряным призером Паралимпийских Игр
Остапченко стал бронзовым медалистом Паралимпиады-2020
Украинец финишировал третьим на дистанции 50 метров вольным стилем
2 сентября 13:58
Денис Остапченко / Фото - FacebookУкраинский пловец Денис Остапченко выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.
Остапченко приплыл к финишу с результатом 45,95. Ранее Денис стал вторым на дистанции 50 метров на спине.
Еще один украинец Сергей Паламарчук показал 6-е время.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Плавание. 50 метров вольным стилем, класс S3
1. Диего Лопес Диас (Мексика) – 44,66
2. Цзоу Лянькан (Китай) – 45,25
3. Денис Остапченко (Украина) – 45,95
6. Сергей Паламарчук (Украина) – 47,61
Ранее Антон Коль завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 50 метров на спине.
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